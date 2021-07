Pieters sterk begonnen aan olympisch golftoernooi, Detry moet achtervolgen

In Rio begon ik ook met 6 onder par. In de eerste ronde kun je je toernooi al vergallen. Dat heb ik vandaag zeker niet gedaan. Het zou enorm veel voor mij betekenen om België een medaille te kunnen schenken.

In Rio begon ik ook met 6 onder par. In de eerste ronde kun je je toernooi al vergallen. Dat heb ik vandaag zeker niet gedaan. Het zou enorm veel voor mij betekenen om België een medaille te kunnen schenken. Thomas Pieters staat na de eerste ronde op plaats 3.

Het was een heel lange dag. Ik moest nog één hole spelen na de onderbreking. Het is warm en heel vochtig, dus het was niet gemakkelijk om die laatste moeilijke hole goed af te werken, maar het werd uiteindelijk een mooie par om mijn ronde af te sluiten. Thomas Detry.

Detry in de middenmoot. Thomas Detry heeft de eerste dag, met wat vertraging, afgesloten op -1, waardoor hij voorlopig in de tweede helft van het pak staat. Bogeys op de 3e en 12e hole kwamen Detry (die ook nog 3 birdies sloeg) duur te staan.

Sterke start voor Thomas Pieters. Thomas Pieters heeft er een uitstekende eerste dag op zitten in Tokio. Onze landgenoot ging donderdagochtend al vroeg van start in de eerste groep. Halfweg stond er -1 op zijn scorekaart, maar dan zette Pieters nog een tandje bij. Op hole 11 (par 4) liet de Belg een eagle noteren met een heerlijke bal die vanaf 116 en met heel wat effect binnenrolde. In de laatste 6 holes sloeg Pieters vervolgens nog 3 birdies, waardoor hij de eerste dag kon afsluiten met -6. Met die score moet Pieters momenteel alleen de Oostenrijker Sepp Straka laten voorgaan. Thomas Detry stond op -1 toen het toernooi om 14 u plaatselijke tijd werd gestaakt door het weer. Op dat moment had Detry nog één hole te gaan. Heel wat golfers moeten nog een aantal holes afwerken. Veel duidelijkheid is er nog niet over de exacte stand na dag 1, al ziet het er voorlopig wel uitstekend uit voor Thomas Pieters.