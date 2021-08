LIVESTREAM: Wat kan er nog voor de Belgen op slotdag golftoernooi?

05:27 05 uur 27. Pieters houdt stand. Na 7 holes heeft Pieters nog altijd -2 voor vandaag. Daarmee staat hij op een zeer voorlopige 12e plaats. . Pieters houdt stand Na 7 holes heeft Pieters nog altijd -2 voor vandaag. Daarmee staat hij op een zeer voorlopige 12e plaats.

05:20 05 uur 20. Detry slaat opnieuw een birdie. Hole 8 lijkt Thomas Detry goed te liggen. Voor de 3e keer in 4 dagen slaat hij een birdie op de par 5-hole. Zo komt hij op -1 voor vandaag en -9 in de algemene stand, maar veel terrein maakt hij voorlopig niet goed, want ook de spelers die boven hem staan, zijn goed op dreef.

04:47 04 uur 47. Birdie voor Detry. Na zijn bogey op hole 1 heeft Thomas Detry elke hole in par afgewerkt, maar op hole 6 (par 4) mag ook hij een eerste birdie op zijn naam schrijven. Daarmee komt hij -8.

04:25 04 uur 25. De Slovaak Sabbatini slaat een eagle op hole 6. De Slovaak Sabbatini slaat een eagle op hole 6

04:13 04 uur 13. Pieters put een birdie weg op hole 3. Pieters put een birdie weg op hole 3

04:12 04 uur 12. Pieters gaat door op elan. Thomas Pieters lijkt klaar voor een geweldige slotdag. Ook op hole 3 (par 4) mag hij een birdie op zijn scorekaart schrijven na een putt vanaf een metertje of drie. Uitstekende start van de Belg, die zo op -10 staat.

03:45 03 uur 45. Nét geen eagle voor Pieters op hole 1. Thomas Pieters maakt een prima start op de slotdag. Op de 1e hole slaat hij zelfs bijna een eagle. Vanaf 104 meter rolt zijn balletje met veel effect vlak naast de hole. Wel een birdie natuurlijk voor Pieters, die zo op -9 komt. De start van Thomas Detry is minder: hij opent met een bogey.

03:40 03 uur 40. Wow! Pieters mist eagle op een haar op eerste hole. Wow! Pieters mist eagle op een haar op eerste hole

03:29 03 uur 29. Het eerste balletje van de dag van Thomaas Pieters. Het eerste balletje van de dag van Thomaas Pieters

01-08-2021 01-08-2021.

10:04 10 uur 04. Detry: "Als ik morgen -7 of -8 haal, kan ik medaille pakken". Detry: "Als ik morgen -7 of -8 haal, kan ik medaille pakken"

10:03 10 uur 03. Pieters: "Ik heb mezelf vandaag nog een kans gegeven". Pieters: "Ik heb mezelf vandaag nog een kans gegeven"

09:58 09 uur 58. Ik heb constant gepresteerd vandaag, niets bijzonders. Nu moet ik de turbo aanzetten voor morgen. Thomas Detry. Ik heb constant gepresteerd vandaag, niets bijzonders. Nu moet ik de turbo aanzetten voor morgen. Thomas Detry

09:53 09 uur 53. Pieters: "Als ik morgen een werelddag heb, is er nog een kans". "Ik heb mezelf vandaag nog een kans gegeven", zei Thomas Pieters na een sterke derde dag. "Als ik morgen nog zo'n dag heb of misschien zelfs nog iets beter, dan denk ik dat ik toch nog een kans maak." "Misschien kan een derde plek nog, maar dan moet ik morgen een werelddag hebben en dan moet ik ook wat hulp krijgen van de top van het klassement." "Het is al een lastige en warme week geweest. Ik slaap moeilijk en het zijn lange dagen. Ik kijk ernaar uit om morgenavond op het vliegtuig te stappen en in airco te zitten."

"Misschien kan een derde plek nog, maar dan moet ik morgen een werelddag hebben en dan moet ik ook wat hulp krijgen van de top van het klassement."

"Het is al een lastige en warme week geweest. Ik slaap moeilijk en het zijn lange dagen. Ik kijk ernaar uit om morgenavond op het vliegtuig te stappen en in airco te zitten."



09:53 09 uur 53. Het is een beetje een rollercoaster deze week. Gisteren was ik er niet bij, het voelde helemaal niet goed aan en vandaag ging alles weer. Dat is golf. Thomas Pieters. Het is een beetje een rollercoaster deze week. Gisteren was ik er niet bij, het voelde helemaal niet goed aan en vandaag ging alles weer. Dat is golf. Thomas Pieters

09:35 09 uur 35. Schauffele blijft op 1, Matsuyama hijgt in de nek. De strijd om het goud lijkt tussen de Amerikaan Xander Schauffele en de Japanner Hideki Matsuyama te gaan. Matsuyama deed vandaag 1 slag beter dan Schauffele, waardoor het verschil aan de top maar 1 slag is. Hun voorsprong op de anderen is niet groot, ook ex-nummer 1 Rory McIlroy doet nog altijd mee om de medailles.

09:31 09 uur 31. Pieters herpakt zich, Detry lichtjes vooruit. Thomas Pieters heeft zich met een rondje van -7 (6 birdies en 1 eagle) knap gerevancheerd na zijn matige dag van gisteren. Hierdoor springt hij toch weer naar de subtop, naar de 14e plaats. Thomas Detry legde zijn 3e rondje van het toernooi in -3 af, maar dat leverde hem slechts 1 plek winst op, waardoor hij nu naast Pieters staat.

07:15 07 uur 15. Geweldige eagle van Pieters op hole 17. Geweldige eagle van Pieters op hole 17

07:14 07 uur 14. Heerlijke slag van Pieters zet hem op weg naar birdie. Heerlijke slag van Pieters zet hem op weg naar birdie

07:14 07 uur 14. Thomas Detry noteert birdie op hole 11. Thomas Detry noteert birdie op hole 11

07:09 07 uur 09. Fore! Fore! Fore! Zelden gezien: 3x op rij vliegt de bal het bos in. Fore! Fore! Fore! Zelden gezien: 3x op rij vliegt de bal het bos in