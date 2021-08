LIVESTREAM: Geen top 10 voor de Belgen, wie pakt de medailles in het golf?

Leider Xander Schauffele laat een steekje vallen op hole 14. De Amerikaan heeft op de par 5 hole 6 slagen nodig en noteert zo -17, net als Sabbatini die in het clubhuis in de hot seat zit te wachten. Schauffele heeft wel nog 4 holes te gaan om alsnog het verschil te maken.

07 uur 58. Het wordt nog spannend. Leider Xander Schauffele laat een steekje vallen op hole 14. De Amerikaan heeft op de par 5 hole 6 slagen nodig en noteert zo -17, net als Sabbatini die in het clubhuis in de hot seat zit te wachten. Schauffele heeft wel nog 4 holes te gaan om alsnog het verschil te maken. .

07 uur 03. Sabbatini sluit af met nog maar eens een birdie. Rory Sabbatini bereikt het clubhuis met een score van -10 voor vandaag. Op de laatste hole slaat hij nog maar eens een birdie. Zijn rapport voor is bepaald indrukwekkend vandaag: 10 birdies, 1 eagle en 1 bogey. De Slovaak totaliseert zo -17 na 4 dagen en moet nu afwachten wat de rest nog doet. Xander Schauffele leidt nog altijd met -18. De Amerikaan is momenteel aan de slag op hole 12. Na Sabbatini volgt een pelotonnetje golfers met -15. .

07 uur 03. Weer een birdie voor Pieters. Thomas Pieters lijkt er toch nog een slotoffensiefje uit te persen. Met zijn derde birdie op rij noteert hij nu -3 voor vandaag en -11 in totaal. Daarmee is hij voorlopig gedeeld 16e. Hij heeft nog 4 holes om richting top 10 op te schuiven. .

05 uur 59. Schauffele comfortabel op kop. Bovenin is het voorlopig alleen spannend voor de ereplaatsen. Leider Xander Schauffele heeft 3 slagen minder dan het kwartet Sabbatini-Straka-Matsuyama-Casey. Van dat kwart is Sabbatini de enige die vandaag al over halfweg is. .