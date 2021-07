22:10

22 uur 10. Detry schittert tussen wereldtop. Met een gedeelde vierde plaats, na een openingsronde van 66 slagen, heeft Thomas Detry zich tussen de wereldtop genesteld op het Schots Open golftoernooi in North Berwick. De Brusselaar putte op zijn eerste tien holes twee birdies weg en moest één bogey op zijn scorekaart zetten. Maar vooral zijn 4 birdies op de laatste 5 holes vielen op. Met zijn gedeelde vierde plaats doet hij even goed als de Spanjaard Jon Rahm, de US Open-kampioen en nummer 1 van de wereld. Ook Thomas Pieters liet een goede indruk na. Met een foutloze eerste ronde van 68 slagen opende de Antwerpenaar op de 27e plaats. Nicolas Colsaerts liep een ronde van twee onder par en dit na vijf birdies en drie bogeys, wat hem een gedeelde 45e plaats opleverde. .