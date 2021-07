Detry hoopt op te schuiven na goeie 2e ronde: "Alles kan nog gebeuren"

08:40

08 uur 40. Detry zet sterke ronde neer. Thomas Detry had voor zijn tweede ronde op het olympisch golftoernooi 67 slagen nodig, vier onder par. Dat was het resultaat na zes birdies en twee bogeys. Hij deed daarmee drie slagen beter dan in zijn eerste ronde. Het is nog afwachten hoeveel posities hij zal klimmen, maar de Brusselaar is hoe dan ook tevreden. "Ik ben blij na vandaag, al was mijn start opnieuw niet zo goed. Op hole drie laat ik een bogey noteren maar daarna heb ik heel goed teruggevochten om af te sluiten met birdies op holes vijftien, zestien en zeventien." "Ik zit nu in een goeie positie voor het weekend. Hopelijk gaat het dan ook goed en maak ik kans op een medaille. De scores zijn voorlopig niet echt laag. We moeten nog 36 holes spelen, alles kan nog gebeuren. Ik zit in een goeie positie en moet gewoon goed blijven spelen." De omstandigheden waarin de golfers moeten aantreden op de Kasumigaseki Country Club, een resort op zo'n 75 km van Tokio, zijn allesbehalve ideaal. "Het is heel warm en vooral heel vochtig. Het is niet gemakkelijk. We moeten veel eten, veel drinken, genoeg rust nemen. De volgende dagen blijft het even warm dus rusten wordt belangrijk." .