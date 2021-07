20:30 20 uur 30.

Collin Morikawa wint in Sandwich. Louis Oosthuizen begon na drie sterke dagen in pole position aan de slotdag in Sandwich. Met vier boven par zakte de Zuid-Afrikaan door het ijs in de vierde ronde. Wel op de afspraak was de 24-jarige Amerikaan Collin Morikawa. Met een ronde van 66 slagen bleef hij iedereen voor, goed voor zijn allereerste The Open-zege met een totaalscore van -15. Hij is de eerste golfer die erin slaagt om twee majors te winnen bij zijn eerste deelname. Vorig jaar won hij bij zijn debuut ook het PGA Championship in de VS. Jordan Spieth werd tweede, Jon Rahm en Louis Oosthuizen gedeeld derde.

Wel op de afspraak was de 24-jarige Amerikaan Collin Morikawa. Met een ronde van 66 slagen bleef hij iedereen voor, goed voor zijn allereerste The Open-zege met een totaalscore van -15.

Hij is de eerste golfer die erin slaagt om twee majors te winnen bij zijn eerste deelname. Vorig jaar won hij bij zijn debuut ook het PGA Championship in de VS.

Jordan Spieth werd tweede, Jon Rahm en Louis Oosthuizen gedeeld derde.

Geen finaleronden voor Detry. Thomas Detry is er vrijdag niet in geslaagd de cut te halen op het Open Championship golf. De 28-jarige Brusselaar, die dag 1 afsloot op een gedeelde 91e plaats, lukte op de eerste parcourshelft een birdie waarmee hij uitzicht kreeg op de eindfase. Detry ging op zijn laatste vier holes nog twee keer in de fout waardoor zijn kansen op de eindronde verdwenen waren. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen, die zich in 2010 de beste toonde, heeft ondertussen met een tweede ronde van 65 slagen zijn leidersplaats verstevigd. De 38-jarige uit Mossel Bay telt met zijn score van 129 slagen, 2 slagen voorsprong op de Amerikaan Collin Morikawa, die vorig jaar het PGA Championship op zijn palmares schreef. Op plaats drie volgt de Amerikaan Jordan Spieth.

Detry ging op zijn laatste vier holes nog twee keer in de fout waardoor zijn kansen op de eindronde verdwenen waren. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen, die zich in 2010 de beste toonde, heeft ondertussen met een tweede ronde van 65 slagen zijn leidersplaats verstevigd. De 38-jarige uit Mossel Bay telt met zijn score van 129 slagen, 2 slagen voorsprong op de Amerikaan Collin Morikawa, die vorig jaar het PGA Championship op zijn palmares schreef. Op plaats drie volgt de Amerikaan Jordan Spieth.

Detry vol aan de bak om cut te halen. Thomas Detry is op de British Open matig gestart. In de eerste ronde haalde onze landgenoot een score van 2 boven par. Detry moet morgen een pak beter doen om weg te geraken van plek 91 en de cut te halen. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen gaat aan de leiding in Kent. Hij was dit jaar al 2e op US Open en PGA Championship. In de eerste ronde behaalde hij een score van 6 onder par. De Amerikanen Haman en Spieth vervolledigen de voorlopige top drie. Opvallend: Phil Mickelson staat laatste met +10.

De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen gaat aan de leiding in Kent. Hij was dit jaar al 2e op US Open en PGA Championship. In de eerste ronde behaalde hij een score van 6 onder par.

De Amerikanen Haman en Spieth vervolledigen de voorlopige top drie. Opvallend: Phil Mickelson staat laatste met +10.