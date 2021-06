20:19

20 uur 19. Thomas Pieters golft sterke 2e ronde. Thomas Pieters heeft zich herpakt in de 2e ronde p het International Open golftoernooi in München. Met 68 slagen wist hij zich alsnog te plaatsen voor de finaleronden. In de openingsronde had Pieters 73 slagen nodig, goed voor een gedeelde 103e plaats in de stand. Dankzij zijn sterke 2e ronde maakte de Antwerpenaar 62 plaatsen winst en bekleedt hij nu de 42e stek. Ook Nicolas Colsaerts plaatste zich voor de eindfase. De Brusselaar, die 70 slagen nodig had in ronde 1, sloeg in de 2e ronde par: 72 slagen. Colsaerts gaf 4 plaatsen prijs en staat nu 57e. De leiding is voor de outsider Niall Kearney. De nummer 599 op de wereldgolfranglijst zette na zijn 1e ronde van 65 slagen een 2e ronde neer van 68 slagen. Met zijn score van 11 onder par telt de Ier 2 slagen voorsprong op de concurrentie. .