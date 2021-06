08:58

08 uur 58. Drie koplopers. Het wordt een nek-aan-nekrace op de slotdag van de US Open. Met nog achttien holes te spelen, delen de Canadees Hughes Mackenzie, de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen en de Amerikaan Russell Henley de koppositie. Mackenzie, die nog maar één PGA-overwinning op zijn palmares heeft, was vooral op de tweede parscourshelft goed met twee birdies en een eagle. Hij nestelde zich zo naast viervoudig PGA Tourwinnaar Henley, die de 3e dag was ingegaan als leider. Hij werkte een rondje af in par met 4 birdies en 4 bogeys. Louis Oosthuizen mikt na zijn eindzege op het Open Championship in 2010 op een tweede major op zijn palmares. In de andere drie majors werd hij al 4 keer runner-up. De Zuid-Afrikaan deelt alvast de leiding met Henley en Mackenzie voor de slotdag. Maar er liggen kapers op de kust: de Noord-Ier Rory McIlroy, die zich in 2011 de beste toonde, en de regerende kampioen Bryson DeChambeau staan op twee slagen van het leiderstrio. .