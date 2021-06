18:46 18 uur 46. Thomas Pieters klimt naar 23e plaats. Thomas Pieters zet zijn opmars voort in München. Ook vandaag klopte hij af op 68 slagen, waardoor hij 19 plekken stijgt in het algemene klassement. Nicolas Colsaerts had een mindere dag. Met 75 slagen zakt hij weg naar plek 76. Bovenaan het klassement neemt de Noor Viktor Hovland de leiding over van de Ier Niall Kearney. Met een indrukwekkende 64 slagen sluit hij dag 3 af op de eerste stek. . Thomas Pieters klimt naar 23e plaats Thomas Pieters zet zijn opmars voort in München. Ook vandaag klopte hij af op 68 slagen, waardoor hij 19 plekken stijgt in het algemene klassement. Nicolas Colsaerts had een mindere dag. Met 75 slagen zakt hij weg naar plek 76.

26-06-2021 26-06-2021.

26-06-2021 26-06-2021.

20:19 20 uur 19. Thomas Pieters golft sterke 2e ronde. Thomas Pieters heeft zich herpakt in de 2e ronde p het International Open golftoernooi in München. Met 68 slagen wist hij zich alsnog te plaatsen voor de finaleronden. In de openingsronde had Pieters 73 slagen nodig, goed voor een gedeelde 103e plaats in de stand. Dankzij zijn sterke 2e ronde maakte de Antwerpenaar 62 plaatsen winst en bekleedt hij nu de 42e stek. Ook Nicolas Colsaerts plaatste zich voor de eindfase. De Brusselaar, die 70 slagen nodig had in ronde 1, sloeg in de 2e ronde par: 72 slagen. Colsaerts gaf 4 plaatsen prijs en staat nu 57e. De leiding is voor de outsider Niall Kearney. De nummer 599 op de wereldgolfranglijst zette na zijn 1e ronde van 65 slagen een 2e ronde neer van 68 slagen. Met zijn score van 11 onder par telt de Ier 2 slagen voorsprong op de concurrentie.

12:41 12 uur 41. Colsaerts troeft Pieters af op openingsdag München. Nicolas Colsaerts heeft de beste start van de Belgen gemaakt op de Duitse European Tour-manche in München. Colsaerts kwam rond in 70 slagen, 2 onder par, terwijl Pieters 73 slagen nodig had. De 38-jarige Colsaerts is 53e, de 9 jaar jongere Pieters 103e. De eerste kwam tot 4 bogeys en 4 birdies en 1 eagle, de tweede had 2 bogeys, 1 dubbele bogey en 4 birdies. De wisselvallige prestaties kwamen er mede door de stormachtige omstandigheden. Die zorgden er ook voor dat de openingsronde niet op dag 1 kon afgewerkt worden, vanochtend ging het voort. De leiding is voor de Engelsman Sam Horsfield en de Spanjaard Sebastian Garcia Rodriguez. De twee tellen 64 slagen.

