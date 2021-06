12:41

12 uur 41. Colsaerts troeft Pieters af op openingsdag München. Nicolas Colsaerts heeft de beste start van de Belgen gemaakt op de Duitse European Tour-manche in München. Colsaerts kwam rond in 70 slagen, 2 onder par, terwijl Pieters 73 slagen nodig had. De 38-jarige Colsaerts is 53e, de 9 jaar jongere Pieters 103e. De eerste kwam tot 4 bogeys en 4 birdies en 1 eagle, de tweede had 2 bogeys, 1 dubbele bogey en 4 birdies. De wisselvallige prestaties kwamen er mede door de stormachtige omstandigheden. Die zorgden er ook voor dat de openingsronde niet op dag 1 kon afgewerkt worden, vanochtend ging het voort. De leiding is voor de Engelsman Sam Horsfield en de Spanjaard Sebastian Garcia Rodriguez. De twee tellen 64 slagen. .