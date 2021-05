Thomas Pieters en Thomas Detry halen cut niet op PGA Championship

09:29

09 uur 29. Geen cut voor Detry en Pieters. We beleven het slotweekend zonder de Belgische Thomassen. Detry en Pieters hadden allebei een 1e ronde in 76 slagen (+4), dus moesten ze vol aan de bak op dag 2. Detry begon erg goed met 13 keer par op de eerste 14 holes. Hij stak zijn hand uit naar de cut, maar op hole 15 ging het mis. Hij moest op de laatste 2 holes een birdie pakken, maar dat lukte niet. Met 75 slagen eindigt hij 95e, op 2 slagen van de volgende ronde. Pieters begon met dezelfde opdracht als Detry, 76 slagen goedmaken op dag 2. Pieters kende een echte baaldag. Op de eerste 9 holes had hij 4 bogeys nodig, waardoor zijn kansen weg waren. Op het tweede deel deed hij daar nog eens 3 bogeys en 2 dubbele bogeys bij, daarmee kwam hij uit op 84 slagen en een 140e plaats. Bovenaan is de Canadees Coney Connors de leiding kwijt. De Canadees viel terug van 1 naar 7 na een rondje in 75. De Amerikaan Phil Mickelson, de laureaat van 2005, en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen staan met 5 onder aan de leiding. De 2 hebben een slag voorsprong op de Amerikaan Brooks Koepka. .