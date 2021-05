Thomas Pieters en Thomas Detry moeten na de eerste ronde vrede nemen met een gedeelde 97e plek op de tweede major van het seizoen. Ze hadden allebei 76 slagen nodig op de 18 holes. Detry begon nochtans sterk en stond na 6 holes nog op par, maar de 16e hole - een par-5 - deed hem de das om. De Brusselaar moest de bal droppen, wat hem een strafslag en een double bogey kostte. Na nog twee bogeys stond hij nog net in de top 100. Ook Pieters kon een gelijkaardige scorekaart voorleggen na een wisselvallige eerste ronde. 2 birdies op de eerste 3 holes werden gevolgd door twee bogeys en een double bogey op holes 4, 9 en 10. Vooral de 15e hole bleek moeilijk met een triple bogey. Uiteindelijk bleef Pieters 4 slagen boven par.

Het is onmogelijk om geen stress te hebben op deze golfbaan. Ik had gelukkig een goede dag, maar je mag op geen enkele hole de concentratie verliezen.

10 uur 55. Canadees aan de leiding. Corey Conners staat na de eerste ronde op de Ocean golfbaan in Kiawah Island, South Carolina, alleen aan de leiding. De Canadees schoot sterk uit de startblokken met drie birdies op de eerste 7 holes. Uiteindelijk bleef hij 5 slagen onder par. Zijn dichtste achtervolgers deden 2 slagen minder goed. Brooks Koepka, die vorig jaar in zijn jacht op een derde zege op rij door het ijs zakte in de slotronde, begon sterk. Ook de 24-jarige Sam Horsfield mocht 5 birdies en 2 bogeys op zijn scorekaart zetten, een knap debuut op het PGA Championship. .