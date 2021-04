21:45 21 uur 45. Detry kan geen terrein goedmaken. Thomas Detry heeft zaterdag na een derde ronde van 72 slagen zes plaatsen moeten inleveren op de Austrian Golf Open. Detry maakte niet meteen een goede start. Zo was hij, na een dubbele bogey en een bogey op de eerste twee holes, meteen op achtervolgen aangewezen. De 28-jarige Belg begon echter aan een remonte. Zo putte hij nog vijf birdies weg en moest hij ook nog twee bogeys op zijn kaart schrijven. Met zijn ronde van 72 slagen, par, kon hij de schade enigszins beperken en zakte hij naar de 37e stek. In de tussenstand telt Detry negen slagen meer dan de Duitser Martin Kaymer en de Spanjaard Alejandro Cañizares, die de leiding delen. Met nog 18 holes voor de boeg telt het duo één slag voorsprong op de Duister Maximilian Kieffer. . Detry kan geen terrein goedmaken Thomas Detry heeft zaterdag na een derde ronde van 72 slagen zes plaatsen moeten inleveren op de Austrian Golf Open. Detry maakte niet meteen een goede start.

17-04-2021 17-04-2021.

20:14 20 uur 14. Matig rondje doet Detry wegzakken in Oostenrijk. Thomas Detry is vrijdag na een matige tweede ronde van 74 slagen naar een gedeelde 31e plaats gezakt op het Austrian Open. Detry begon aan zijn tweede ronde met een birdie maar moest op hole twee een dubbele bogey incasseren. Detry bleef wisselvallig presteren en liet bij het putten enkele malen een birdie liggen. Nog een fout op hole 17 zorgde voor een resultaat van 2 slagen boven par. Daarmee zakt de Belg naar plek 31 in de stand. Voor Nicolas Colsaerts zit het toernooi er op. Na een ronde van 74 slagen, waarin hij zes birdies lukte, maar ook drie bogeys, een dubbele bogey en een triple bogey noteerde, strandde hij op een gedeelde 74e plaats en telt hij een slag te veel om de cut te halen. De Spanjaard Alejandro Cañizares leidt nog steeds in Oostenrijk. De 38-jarige Madrileen telt een voorsprong van één slag op de Amerikaan John Catlin en de Duitser Martin Kaymer.

16-04-2021 16-04-2021.

20:38 20 uur 38. Het is mijn eerste hole-in-one in een toernooi. Dat is een mooie verrassing. En blijkbaar moet ik nu een rondje trakteren. . Thomas Detry. Het is mijn eerste hole-in-one in een toernooi. Dat is een mooie verrassing. En blijkbaar moet ik nu een rondje trakteren. Thomas Detry

20:35 20 uur 35. Openingsronde van Thomas Detry in 70 slagen. Thomas Detry, die op de tweede parcourshelft van start ging, noteerde op zijn eerste negen holes twee birdies. Verder moest hij een dubbele bogey op zijn kaart schrijven. Na twee birdies en twee bogeys zag hij op de zesde hole, een 145 meter lange par-3, de bal meteen in de cup verdwijnen, goed voor een hole-in-one, twee onder par. Op de holes zeven en acht volgden er nog een birdie en een bogey, wat hem een gedeelde tiende plaats opleverde. In de tussenstand telt de Brusselaar drie slagen meer dan de Spanjaard Alejandro Cañizares, die alleen de leiding waarneemt.

20:34 20 uur 34. Nicolas Colsaerts incasseerde op de vierde en vijfde hole respectievelijk een bogey en een triple bogey, waardoor hij aanvankelijk buiten de top 100 stond. Op de holes vijftien en zeventien putte de Brusselaar nog twee birdies weg, waarmee hij dag een afsloot op een gedeelde 57e stek. . Nicolas Colsaerts incasseerde op de vierde en vijfde hole respectievelijk een bogey en een triple bogey, waardoor hij aanvankelijk buiten de top 100 stond. Op de holes vijftien en zeventien putte de Brusselaar nog twee birdies weg, waarmee hij dag een afsloot op een gedeelde 57e stek.

15-04-2021 15-04-2021.