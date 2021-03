00:25 00 uur 25. Pieters zakt op slotdag uit top 10. Thomas Pieters heeft op de slotdag de goeie lijn niet kunnen doortrekken. Onze landgenoot zakte van plaats 5 naar een gedeelde 13e plaats na 1 birdie en 3 bogeys. Voor Pieters is het al het vierde toernooi op een rij dat hij in de top 15 eindigt: 10e in Saudi-Arabië, 15e in Puerto Rico, 13e in Qatar en nu opnieuw 13e. Qua regelmaat kan dat wel tellen. Thomas Detry maakte de omgekeerde beweging. Dankzij 4 birdies en 2 bogeys maakte hij nog 8 plaatsen winst en eindigde hij net als Pieters op de 13e plaats. . Pieters zakt op slotdag uit top 10 Thomas Pieters heeft op de slotdag de goeie lijn niet kunnen doortrekken. Onze landgenoot zakte van plaats 5 naar een gedeelde 13e plaats na 1 birdie en 3 bogeys. Voor Pieters is het al het vierde toernooi op een rij dat hij in de top 15 eindigt: 10e in Saudi-Arabië, 15e in Puerto Rico, 13e in Qatar en nu opnieuw 13e. Qua regelmaat kan dat wel tellen. Thomas Detry maakte de omgekeerde beweging. Dankzij 4 birdies en 2 bogeys maakte hij nog 8 plaatsen winst en eindigde hij net als Pieters op de 13e plaats.

29-03-2021 29-03-2021.

23:13 23 uur 13. Pieters in top 5. Thomas Pieters blijft in de running voor de overwinning in de Dominicaanse Republiek. Met birdies op holes 3, 4, 5 en 6 nam hij zelfs de leiding. Na nog een birdie op de 12e hole liet hij zich op de holes 13 en 15 betrappen op 2 foutjes. Zo kwam Pieters uit op een ronde van 3 onder par en 69 slagen. In de tussenstand telt de 29-jarige Belg 2 slagen meer dan de Amerikaan Joel Dahmen en de Puerto Ricaan Rafael Campos, die de leiding delen.





23:11 23 uur 11. Thomas Detry liep een derde ronde van 72 slagen, par. De Brusselaar, die dag twee afsloot op een gedeelde twaalfde plaats, zette een ronde neer waarin hij twee birdies lukte maar ook twee bogeys op zijn kaart moest schrijven. Met zijn totaalscore van 212 slagen moest hij negen plaatsen inleveren en telt hij zes slagen meer dan de leiders.



09:30 09 uur 30. Pieters en Detry rukken op. Thomas Pieters en Thomas Detry zijn opgeklommen in de stand op het PGA-golftoernooi in Punta Cana. Met 4 birdies en 2 bogeys voor Pieters en 3 birdies en 1 bogey voor Detry konden ze allebei hetzelfde rekensommetje maken na de tweede ronde: 70 slagen.



Met een score van 139 punten maakt Pieters 4 plaatsen goed en staat hij op 2 slagen van leiders Rafael Campos en Fabrizio Zanotti. Ook Detry maakt nog kans op de hoofdprijs met een 12e plek op 3 slagen van het leidersduo.

27-03-2021 27-03-2021.

07:57 07 uur 57. Thomas Pieters in actie op hole 8.

07:57 07 uur 57. Thomas Pieters in actie op hole 8.

07:55 07 uur 55. Top 10 voor Pieters, top 20 voor Detry. Na een eerste ronde in 69 slagen (3 onder par) staat Thomas Pieters op een gedeelde 10e plaats in het Corales Puntacana Championship. Detry kwam rond in 70 slagen, goed voor een 19e plaats. De Duitser Stephan Jaeger gaat met 66 slagen alleen aan de leiding in de Dominikaanse Republiek.

De Duitser Stephan Jaeger gaat met 66 slagen alleen aan de leiding in de Dominikaanse Republiek.

26-03-2021 26-03-2021.