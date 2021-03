23:13

23 uur 13. Pieters in top 5. Thomas Pieters blijft in de running voor de overwinning in de Dominicaanse Republiek. Met birdies op holes 3, 4, 5 en 6 nam hij zelfs de leiding. Na nog een birdie op de 12e hole liet hij zich op de holes 13 en 15 betrappen op 2 foutjes. Zo kwam Pieters uit op een ronde van 3 onder par en 69 slagen. In de tussenstand telt de 29-jarige Belg 2 slagen meer dan de Amerikaan Joel Dahmen en de Puerto Ricaan Rafael Campos, die de leiding delen. .