14:52 14 uur 52. Detry sluit af in top 10. Thomas Detry heeft op de slotdag in Doha zijn plaats in de top 10 kunnen vasthouden. Met zijn ronde in 71 slagen zakte hij wel nog van de 7e naar de 9e plaats. De Brusselaar ging van start met birdies op de holes twee en drie, waarmee hij even op de derde plaats stond. Maar daarna incasseerde hij wel twee bogey's waardoor hij uiteindelijk binnenkwam met 71 slagen, een ronde in par. Thomas Pieters kende nog een prima slotdag in 69 slagen. Met zijn ronde van twee onder par boekte hij nog 11 plaatsen winst en werd hij 13e. De Fransman Antoine Rozner won uiteindelijk. De Parijzenaar lukte op de laatste hole een birdieputt van 19 meter voor de overwinning.

De Brusselaar ging van start met birdies op de holes twee en drie, waarmee hij even op de derde plaats stond. Maar daarna incasseerde hij wel twee bogey's waardoor hij uiteindelijk binnenkwam met 71 slagen, een ronde in par.

Thomas Pieters kende nog een prima slotdag in 69 slagen. Met zijn ronde van twee onder par boekte hij nog 11 plaatsen winst en werd hij 13e.

De Fransman Antoine Rozner won uiteindelijk. De Parijzenaar lukte op de laatste hole een birdieputt van 19 meter voor de overwinning.

14-03-2021 14-03-2021.

16:47 16 uur 47. Detry blijft regelmatig presteren. Met een tweede opeenvolgende ronde van 72 slagen heeft Thomas Detry zich opnieuw in de top 10 genesteld in Doha. De omstandigheden waren lastig tijdens de 3e ronde. Detry schreef 4 birdies op zijn kaart maar ook 4 bogey's. Die ronde leverde hem toch 8 plaatsen winst op. Thomas Pieters kende een offday. Hij moest vrede nemen met een ronde in 76 slagen en tuimelt in het klassement zo van de 7e naar de 24e plaats.

Thomas Pieters kende een offday. Hij moest vrede nemen met een ronde in 76 slagen en tuimelt in het klassement zo van de 7e naar de 24e plaats.

13-03-2021 13-03-2021.

17:05 17 uur 05. Pieters rukt op naar de top 10. De golfers moesten in Doha afrekenen met hevige rukwinden. Thomas Pieters en Thomas Detry haalden de cut, Nicolas Colsaerts niet. Pieters zette een knappe ronde van 69 slagen neer in de weersomstandigheden. Pieters was goed voor vijf birdies en 3 bogeys en staat zo op een gedeelde zevende plaats na twee ronden.

16:35 16 uur 35. Detry valt uit de top 10. Thomas Detry beleefde in de rukwinden een moeilijkere dag dan Pieters. Detry leek op weg om zich te handhaven in de top 10, maar 2 late bogeys (op hole 15 en 17) deden hem wegzakken naar plaats 15.

15:21 15 uur 21. Colsaerts haalt het weekend niet. Nicolas Colsaerts is een van de slachtoffers geworden van de hevige rukwinden in Doha. Drie birdies konden niet opwegen tegen 2 double bogyes en 5 bogeys. Met een ronde in 77 slagen haalt Colsaerts de cut niet.

12-03-2021 12-03-2021.

17:10 17 uur 10. Detry is beste Belg op plek 6. Met eerste ronde van 66 slagen, goed voor een gedeelde 6e plaats, is Thomas Detry de beste Belg na dag een op het Qatar Open golftoernooi (European Tour/1,5 miljoen dollar). Detry ging op de 10e hole van start en lukte op zijn eerste 10 holes vijf birdies waartussen er een bogey sloop. Op de tweede hole liep het nog even fout maar op de zesde hole zag hij een eagle in de hole verdwijnen. Met zijn ronde van 66 slagen, vijf onder par, telt hij twee slagen meer dan de Schotse outsider David Law, de nummer 986 op de wereldgolfranglijst, die een foutloze ronde noteerde van 64 slagen, zeven onder par. Thomas Pieters bracht een scorekaart binnen van 69 slagen, goed voor een gedeelde 21e plaats. Hij staat daar samen met de Spanjaard Jorge Campillo, de regerende kampioen. Nicolas Colsaerts nam een uitstekende start met een birdie en een eagle op zijn eerste twee holes, maar moest vervolgens een dubbele bogey en twee bogeys incasseren waarna hij nog een birdie lukte. Met zijn ronde van 71 slagen sloot hij dag een af op een gedeelde 78e plaats.

Detry ging op de 10e hole van start en lukte op zijn eerste 10 holes vijf birdies waartussen er een bogey sloop. Op de tweede hole liep het nog even fout maar op de zesde hole zag hij een eagle in de hole verdwijnen. Met zijn ronde van 66 slagen, vijf onder par, telt hij twee slagen meer dan de Schotse outsider David Law, de nummer 986 op de wereldgolfranglijst, die een foutloze ronde noteerde van 64 slagen, zeven onder par.

Thomas Pieters bracht een scorekaart binnen van 69 slagen, goed voor een gedeelde 21e plaats. Hij staat daar samen met de Spanjaard Jorge Campillo, de regerende kampioen.

Nicolas Colsaerts nam een uitstekende start met een birdie en een eagle op zijn eerste twee holes, maar moest vervolgens een dubbele bogey en twee bogeys incasseren waarna hij nog een birdie lukte. Met zijn ronde van 71 slagen sloot hij dag een af op een gedeelde 78e plaats.