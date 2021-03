Thomas Pieters en Thomas Detry zijn opgeklommen in de stand op het PGA-golftoernooi in Punta Cana. Met 4 birdies en 2 bogeys voor Pieters en 3 birdies en 1 bogey voor Detry konden ze allebei hetzelfde rekensommetje maken na de tweede ronde: 70 slagen. Met een score van 139 punten maakt Pieters 4 plaatsen goed en staat hij op 2 slagen van leiders Rafael Campos en Fabrizio Zanotti. Ook Detry maakt nog kans op de hoofdprijs met een 12e plek op 3 slagen van het leidersduo.

09 uur 30. Pieters en Detry rukken op. Thomas Pieters en Thomas Detry zijn opgeklommen in de stand op het PGA-golftoernooi in Punta Cana. Met 4 birdies en 2 bogeys voor Pieters en 3 birdies en 1 bogey voor Detry konden ze allebei hetzelfde rekensommetje maken na de tweede ronde: 70 slagen. Met een score van 139 punten maakt Pieters 4 plaatsen goed en staat hij op 2 slagen van leiders Rafael Campos en Fabrizio Zanotti. Ook Detry maakt nog kans op de hoofdprijs met een 12e plek op 3 slagen van het leidersduo. .

07:55

07 uur 55. Top 10 voor Pieters, top 20 voor Detry. Na een eerste ronde in 69 slagen (3 onder par) staat Thomas Pieters op een gedeelde 10e plaats in het Corales Puntacana Championship. Detry kwam rond in 70 slagen, goed voor een 19e plaats. De Duitser Stephan Jaeger gaat met 66 slagen alleen aan de leiding in de Dominikaanse Republiek. .