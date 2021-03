07:55

07 uur 55. Top 10 voor Pieters, top 20 voor Detry. Na een eerste ronde in 69 slagen (3 onder par) staat Thomas Pieters op een gedeelde 10e plaats in het Corales Puntacana Championship. Detry kwam rond in 70 slagen, goed voor een 19e plaats. De Duitser Stephan Jaeger gaat met 66 slagen alleen aan de leiding in de Dominikaanse Republiek. .