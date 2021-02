10:32

10 uur 32. Thomas Pieters valt net uit top 10 op dag 3. Thomas Pieters heeft in Rio Grande zijn minste ronde van de Puerto Rico Open gedraaid: hij kwam in de 3e ronde rond in 71 slagen, 1 onder par, na 3 birdies en 2 bogeys. Daarmee valt de 29-jarige Belg uit de top 5 en zelfs uit de top 10: hij is 11e op 5 slagen van de leiders. De Amerikaan Greyson Murray en thuisgolfer Rafael Campos delen de leiding met elk 14 slagen onder par. .