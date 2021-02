10:43

10 uur 43. Pieters komt de top 5 binnen. Thomas Pieters heeft in zijn tweede ronde in Puerto Rico nog beter gedaan dan in zijn eerste ronde. Met 67 slagen bleef hij 5 onder par na een foutloze tweede dag. Onze landgenoot is daardoor opgerukt naar de vijfde plaats, op amper drie slagen van de Amerikaanse leider Brandon Wu. .