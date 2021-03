Collin Morikawa evenaart Tiger Woods, Thomas Detry is 28e in WGC

De 24-jarige Amerikaan Collin Morikawa heeft zijn status van rijzende ster kracht bijgezet in het eerste World Golf Championship van 2021 in Bradenton. Thomas Detry mocht dankzij zijn plaats in de top 20 in de eindstand van de European Tour vorig seizoen als enige Belg meedoen in Florida. hij werd 28e. Herbeleef hieronder het toernooi.