Detry, die na de tweede dag nog de leiding waarnam en na een derde ronde van 74 slagen naar de zevende plaats was gezakt, bracht op de slotdag een scorekaart binnen van 72 slagen, par.

De Brusselaar moest op de eerste parcourshelft een dubbele bogey incasseren. Na twee birdies en twee bogeys lukte hij op de laatste twee holes nog twee birdies, waarmee hij uiteindelijk met een totaalscore eindigde van 280 slagen, acht onder par.

Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters eindigden op een gedeelde 27e plaats.



De overwinning ging naar Paul Casey. De 43-jarige Engelsman, die met twintig toernooizeges al over een stevig palmares beschikt, zette een slotronde neer van 70 slagen waarmee hij zijn totaalscore op 271 slagen bracht, zeventien onder par.



16:54 16 uur 54. Detry geeft koppositie weg na rotronde. Voor de cut zette Thomas Detry 2 ronden in 67 slagen neer, goed voor 10 onder en de koppositie in zijn eentje. Een desastreuze 3e ronde katapulteerde de Belg naar de 7e plaats. Hij had vandaag liefst 7 slagen meer nodig: 74 met 2 bogeys en 2 dubbele bogeys.



Zo werden de 4 birdies tenietgedaan. De vorige dagen kwam hij telkens rond in par of met birdie.





Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters rukten dan weer op: Colsaerts van 43 naar 17, Pieters van 54 naar 29.





Colsaerts wiste een bogey uit met een eagle en 4 birdies. Pieters zette vandaag evenveel birdies neer als op de voorbije 2 dagen samen: 6. Daar zette hij 2 bogeys naast.





16:53 16 uur 53. Engelsman Paul Casey is nieuwe leider. Paul Casey neemt de rol van leider over van Thomas Detry. Met 6 birdies en een eagle zette hij de beste ronde van het weekend neer in 64 slagen.

16:50 16 uur 50. Oman Open golftoernooi uitgesteld. De European Tour heeft vrijdag aangekondigd dat het Oman Open vanwege de coronacrisis wordt uitgesteld. Het is het eerste golftoernooi van het seizoen 2021 dat niet zoals gepland kan plaatsvinden. Het Oman Open was van 4 tot 7 maart voorzien in Muscat. Recent besliste de regering in Oman dat "alle bijeenkomsten, internationale en sportevenementen met onmiddellijke ingang moeten stopgezet worden", aldus de European Tour. De organisatoren zullen bekijken of het Oman Open later op het jaar nog ingepland kan worden.

16:49 16 uur 49. Ook Colsaerts en Pieters halen de cut. Ook Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters plaatsten zich voor de finaleronden. Colsaerts is met 143 slagen 43e, Pieters met 144 slagen 54e. Zijn score in par volstond nog net om de cut te halen.

16:47 16 uur 47. Detry is leider. Thomas Detry heeft vrijdag met een tweede ronde in 67 slagen, vijf onder par, de koppositie ingepalmd op het Dubai Desert Classic golftoernooi. Detry heeft één slag voor op de Schot Robert MacIntyre.



"Op deze baan een bogeyloze ronde neerzetten is behoorlijk goed, hopelijk kan ik het zo houden", reageerde Detry. "Ik heb de bal telkens op de fairways en de greens gehouden en ben tevreden. Het zou speciaal zijn om hier te winnen, ik verhuis namelijk binnen een paar weken naar hier. Dit wordt mijn nieuwe woonplaats, dus 'thuis' winnen zou geweldig zijn."