16 uur 50. Oman Open golftoernooi uitgesteld. De European Tour heeft vrijdag aangekondigd dat het Oman Open vanwege de coronacrisis wordt uitgesteld. Het is het eerste golftoernooi van het seizoen 2021 dat niet zoals gepland kan plaatsvinden. Het Oman Open was van 4 tot 7 maart voorzien in Muscat. Recent besliste de regering in Oman dat "alle bijeenkomsten, internationale en sportevenementen met onmiddellijke ingang moeten stopgezet worden", aldus de European Tour. De organisatoren zullen bekijken of het Oman Open later op het jaar nog ingepland kan worden. .