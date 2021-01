16:57

16 uur 57. McIlroy op 1, Belgen golfen morgen voort. Door mist werd de eerste ronde in Abu Dhabi met bijna 3 uur uitgesteld. Heel wat golfers, onder wie de drie Belgen, konden vandaag hun eerste ronde dus nog niet afwerken. Pieters staat er voorlopig het best voor op plaats 32. Colsaerts vinden we op plek 55 en Detry pas op 116. Maar onze landgenoten moeten morgenochtend dus nog aan de bak. Rory McIlroy kon zijn eerste rondje wel al volledig afwerken. Hij deed het voortreffelijk en kwam binnen in 64 slagen, dat zijn er 8 onder par. Hij staat alleen aan de leiding. .