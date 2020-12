15:50

15 uur 50. Pieters beste Belg op plek 20. Thomas Pieters speelt zijn 11e toernooi dit seizoen. Hij opent goed in Dubai, met onder meer 6 birdy's en een bogey. De nummer 80 van de wereld eindigt zo op 6 slagen van Andy Sullivan, die met een score van 61 slagen een nieuw record zet. Naamgenoot van Pieters, Thomas Detry, had een slag meer nodig. Zo sloot de 27-jarige Brusselaar de dag af op een gedeelde 28e plaats. Nicolas Colsaerts had voor zijn eerste 18 holes 72 slagen nodig, par, waardoor hij tevreden moet zijn met een gedeelde 73e plek. Het Golf in Dubai Championship is een nieuw toernooi als voorbereiding op het World Tour Championship, dat volgende week op het programma staat. .