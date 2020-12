15:11 15 uur 11. Thomas Detry heeft zich met een derde ronde van 69 slagen naar een gedeelde 39e plaats gegolfd in de golfstaat Dubai. Hij staat nu naast Thomas Pieters. Die had een mindere dag en kwam niet verder dan een derde ronde van 75 slagen. Detry, die tijdens de eerste twee ronden niet top was, lukte vandaag vijf birdies. Hij ging ook twee keer in de fout en kwam zo uit bij een ronde van 69 slagen. Met zijn score van 216 slagen, par, telt Detry 11 slagen meer dan een leiderstrio. Pieters, die na de tweede ronde nog op een gedeelde 14e plaats stond, zakte weg na een mindere ronde. . Thomas Detry heeft zich met een derde ronde van 69 slagen naar een gedeelde 39e plaats gegolfd in de golfstaat Dubai. Hij staat nu naast Thomas Pieters. Die had een mindere dag en kwam niet verder dan een derde ronde van 75 slagen.

Detry, die tijdens de eerste twee ronden niet top was, lukte vandaag vijf birdies. Hij ging ook twee keer in de fout en kwam zo uit bij een ronde van 69 slagen. Met zijn score van 216 slagen, par, telt Detry 11 slagen meer dan een leiderstrio.

Pieters, die na de tweede ronde nog op een gedeelde 14e plaats stond, zakte weg na een mindere ronde.

16:18 16 uur 18. Thomas Pieters steviger in de top 20. Op de tweede dag van het DP World Tour Championship in Dubai is Thomas Pieters enkele plaatsjes gestegen naar de 14e stek. Pieters noteerde op de eerste tien holes par. Op zijn laatste acht holes putte hij nog drie birdies weg, waartegen hij een bogey op zijn kaart moest schrijven. Met zijn totaalscore van 141 slagen telt Pieters 7 slagen meer dan leider Patrick Reed, die vrijdag een ronde noteerde van 64 slagen. Reed, die twee jaar geleden het Masters toernooi won en begin dit jaar het WGC Mexico Championship op zijn erelijst schreef, telt twee slagen voorsprong op de Engelsman Matthew Fitzpatrick. Thomas Detry maakte net zoals in zijn openingsronde een matige start met twee bogeys op de eerste twee holes. Op de tweede parcourshelft lukte hij nog birdies op de holes tien en achttien. Met zijn ronde van 73 slagen en een totaalscore van drie over par moest Detry vijf plaatsen inleveren en sloot hij dag twee af op een gedeelde 48e stek.

Met zijn totaalscore van 141 slagen telt Pieters 7 slagen meer dan leider Patrick Reed, die vrijdag een ronde noteerde van 64 slagen. Reed, die twee jaar geleden het Masters toernooi won en begin dit jaar het WGC Mexico Championship op zijn erelijst schreef, telt twee slagen voorsprong op de Engelsman Matthew Fitzpatrick.

Thomas Detry maakte net zoals in zijn openingsronde een matige start met twee bogeys op de eerste twee holes. Op de tweede parcourshelft lukte hij nog birdies op de holes tien en achttien. Met zijn ronde van 73 slagen en een totaalscore van drie over par moest Detry vijf plaatsen inleveren en sloot hij dag twee af op een gedeelde 48e stek.

14:57 14 uur 57. Pieters in de top 20 na eerste dag. Thomas Pieters is donderdag in Dubai met een openingsronde van 71 slagen, één onder par, van start gegaan op het DP World Tour Championship golf. Daarmee staat de 28-jarige Antwerpenaar op de 18e plaats. Thomas Detry had 74 slagen nodig en is 43e in het finaletoernooi van de European Tour, met een prijzenpot van 8 miljoen dollar. De 28-jarige Fransman Victor Perez gaat met 67 slagen, vijf onder par, aan de leiding. Hij heeft een slag voorsprong op de Zuid-Afrikaan Erik Van Rooyen, de Schot Robert MacIntyre en de Engelsman Matthew Fitzpatrick, de toernooiwinnaar van 2016.

De 28-jarige Fransman Victor Perez gaat met 67 slagen, vijf onder par, aan de leiding. Hij heeft een slag voorsprong op de Zuid-Afrikaan Erik Van Rooyen, de Schot Robert MacIntyre en de Engelsman Matthew Fitzpatrick, de toernooiwinnaar van 2016.

