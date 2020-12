15:45

15 uur 45. Pieters swingt naar een plek in de top 20. De Belgen hebben er een goede 3e ronde opzitten in Dubai. Thomas Pieters golft standvastig en bekleedt met een score van 68 een gedeelde 19e plaats in de stand. Thomas Detry imponeerde en had slechts 66 slagen nodig voor zijn 18 holes. Met een score 6 onder par, stijgt de Belg van de 52e plaats naar een gedeelde 32e plek. Nicolas Colsaerts ziet de andere Belgen uitlopen. Met een score van 1 onder par, moet hij tevreden zijn met plaats 59 in de stand. .