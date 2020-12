14:57

14 uur 57. Belgen openen matig in Dubai. Thomas Pieters is donderdag in Dubai met een openingsronde van 71 slagen, één onder par, van start gegaan op het DP World Tour Championship golf. Daarmee staat de 28-jarige Antwerpenaar op de 18e plaats. Thomas Detry had 74 slagen nodig en is 43e in het finaletoernooi van de European Tour, met een prijzenpot van 8 miljoen dollar. De 28-jarige Fransman Victor Perez gaat met 67 slagen, vijf onder par, aan de leiding. Hij heeft een slag voorsprong op de Zuid-Afrikaan Erik Van Rooyen, de Schot Robert MacIntyre en de Engelsman Matthew Fitzpatrick, de toernooiwinnaar van 2016. .