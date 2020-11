Voorlopig 4 leiders op Masters golf, Woods heeft werk aan de winkel

10:46 10 uur 46. Helft van deelnemers nog aan zet in 2e ronde. Voor 48 van de 92 deelnemers is het vandaag vroeg dag in Augusta. Vooraleer zij aan de 3e ronde kunnen beginnen, moeten ze eerst de 2e nog afwerken. Titelverdediger Tiger Woods is een van de "gelukkigen". . Helft van deelnemers nog aan zet in 2e ronde Voor 48 van de 92 deelnemers is het vandaag vroeg dag in Augusta. Vooraleer zij aan de 3e ronde kunnen beginnen, moeten ze eerst de 2e nog afwerken. Titelverdediger Tiger Woods is een van de "gelukkigen".

14-11-2020 14-11-2020.

23:59 23 uur 59. 4 leiders. Het blijft ongemeend spannend op de Masters, want halverwege heeft nog niemand grote afstand kunnen nemen, met dien verstande dat een aantal golfers hun 2e ronde nog moet afwerken. Door de duisternis werd de dag immers vroegtijdig onderbroken. Van de leiders na de eerste ronde staat enkel Dustin Johnson nog mee aan kop, ook al had hij niet echt een gelukkige 2e dag. De Mexicaan Abraham Ancer en in mindere mate de Australiër Cameron Smith zijn de verrassingen aan de top. Tiger Woods blijft op de 2e dag wat hangen, al heeft de titelverdediger wel nog 6 holes te goed om terrein goed te maken voor "moving day". . 4 leiders Het blijft ongemeend spannend op de Masters, want halverwege heeft nog niemand grote afstand kunnen nemen, met dien verstande dat een aantal golfers hun 2e ronde nog moet afwerken. Door de duisternis werd de dag immers vroegtijdig onderbroken.

23:56 Wordt Abraham Ancer de eerste Mexicaan die een major weet te winnen? 23 uur 56. Wordt Abraham Ancer de eerste Mexicaan die een major weet te winnen?

23:55 De Australiër Cameron Smith is een van de leiders halverwege. 23 uur 55. De Australiër Cameron Smith is een van de leiders halverwege.

23:53 Tiger Woods raakte niet onder stoom op vrijdag, ondanks dit mooie balletje. 23 uur 53. Tiger Woods raakte niet onder stoom op vrijdag, ondanks dit mooie balletje.

16:47 De eerste ronde is met wat vertraging toch afgewerkt en 3 golfers zijn met een verbluffend rondje van 65 slagen aan hun toernooi begonnen: Dustin Johson, Paul Casey en Dylan Frittelli. 16 uur 47. De eerste ronde is met wat vertraging toch afgewerkt en 3 golfers zijn met een verbluffend rondje van 65 slagen aan hun toernooi begonnen: Dustin Johson, Paul Casey en Dylan Frittelli.

06:49 Niet iedereen kon zijn eerste ronde afwerken. 06 uur 49. Niet iedereen kon zijn eerste ronde afwerken

06:46 06 uur 46. Foutloze ronde voor Woods. In een slecht seizoen tot nu toe werd Tiger Woods niet tot de favorieten gerekend, maar hij evenaarde wel zijn beste eerste ronde op de Masters met 68 slagen. Woods was foutloos en kon 4 birdies op zijn kaart schrijven. Woods is titelverdediger en gaat op zoek naar zijn 6e zege in Augusta. . Foutloze ronde voor Woods In een slecht seizoen tot nu toe werd Tiger Woods niet tot de favorieten gerekend, maar hij evenaarde wel zijn beste eerste ronde op de Masters met 68 slagen. Woods was foutloos en kon 4 birdies op zijn kaart schrijven. Woods is titelverdediger en gaat op zoek naar zijn 6e zege in Augusta.

06:46 06 uur 46.