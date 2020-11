18:01

18 uur 01. Detry pikt de draad van vorige week op. Thomas Detry staat na een openingsronde van 66 slagen (vijf onder par) op een gedeelde tweede plaats in het Cyprus Showdown (European Tour/1 miljoen euro), dat wordt gespeeld op de Aphrodite golfbaan in het Cypriotische Paphos. De 27-jarige Brusselaar, die vorige week op dezelfde golfbaan tiende werd in de Cyprus Open, putte op zijn eerste acht holes vijf birdies weg. Na een bogey op hole twaalf en een birdie op de dertiende hole kwam de nummer 82 op de wereldgolfranglijst uit op 66 slagen, vijf onder par. In de tussenstand telt Detry een slag meer dan de Schot Robert MacIntyre, die de leiding waarneemt. .