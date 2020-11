Thomas Detry blijf aardig op dreef in Cyprus, Nicolas Colsaerts haalt cut niet

20:47 Door de invallende duisternis kon de tweede ronde niet volledig afgewerkt worden:. 20 uur 47. Door de invallende duisternis kon de tweede ronde niet volledig afgewerkt worden: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:43 20 uur 43. Detry zakt beetje weg, Colsaerts haalt cut niet. Thomas Detry heeft zijn tweede ronde op de Cyprus Showdown niet helemaal kunnen afwerken door de invallende duisternis. Met een voorlopige dagscore van -4 is hij wel wat weggezakt naar de gedeelde negende plaats met -9. Detry moet morgenvroeg nog twee holes afwerken en kan dus nog wat klimmen in het klassement. De leidersplaats is voorlopig voor de Welshman Jamie Donaldson met een totaalscore van -12. Ook hij kon zijn tweede ronde niet helemaal afwerken. Nicolas Colsaerts werkte wel alle holes af, maar deed het niet zo goed. Met een dagscore van +1 werd hij gedeeld 87e. De Brusselaar haalt zo de cut niet. . Detry zakt beetje weg, Colsaerts haalt cut niet Thomas Detry heeft zijn tweede ronde op de Cyprus Showdown niet helemaal kunnen afwerken door de invallende duisternis.

18:01 18 uur 01. Detry pikt de draad van vorige week op. Thomas Detry staat na een openingsronde van 66 slagen (vijf onder par) op een gedeelde tweede plaats in het Cyprus Showdown (European Tour/1 miljoen euro), dat wordt gespeeld op de Aphrodite golfbaan in het Cypriotische Paphos. De 27-jarige Brusselaar, die vorige week op dezelfde golfbaan tiende werd in de Cyprus Open, putte op zijn eerste acht holes vijf birdies weg. Na een bogey op hole twaalf en een birdie op de dertiende hole kwam de nummer 82 op de wereldgolfranglijst uit op 66 slagen, vijf onder par. In de tussenstand telt Detry een slag meer dan de Schot Robert MacIntyre, die de leiding waarneemt. . Detry pikt de draad van vorige week op Thomas Detry staat na een openingsronde van 66 slagen (vijf onder par) op een gedeelde tweede plaats in het Cyprus Showdown (European Tour/1 miljoen euro), dat wordt gespeeld op de Aphrodite golfbaan in het Cypriotische Paphos.

Ik speelde vandaag een zeer stabiele ronde en blijf gewoon verder spelen zoals vorige week. Ik maakte meteen ook een goede start. Ik denk dat ik slechts een green heb gemist. Hopelijk kan ik morgen de positieve lijn voortzetten en kan ik mij bij de laatste 32 scharen. Ik ben vooral tevreden met de vorderingen die ik maak, iets wat ik te danken heb aan de goede samenwerking met mijn trainers en coaches. Dit jaar heb ik slechts een keer de cut gemist en dat tijdens de British Masters net na de eerste lockdown. Thomas Detry.