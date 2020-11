17:45

17 uur 45. Eagle op slothole brengt Detry op 4e plaats. Thomas Detry blijft de toptiennoteringen aan elkaar rijgen. Met een ronde van 67 slagen is hij vierde geworden in de shootoutfinale van de Cyprus Showdown golf. Detry werd uit koers geslagen door een double bogey op hole 7 en bogey op hole 8, maar gaf niet op. Met onder meer een eagle op zijn laatste hole eindigde hij als vierde. Het is in 2020 al zijn 6e ereplaats in de top 10. .