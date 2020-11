Dustin Johnson neemt optie op groen jasje na 3e ronde in 65 op Masters

23:38

23 uur 38. Dustin Johnson neemt stevig de leiding na 3e ronde in 65. Dustin Johnson heeft na een geweldige 3e ronde in 65 slagen - een herhaling van zijn kunststukje in de 1e ronde - al 1 arm in het groen jasje gestoken. De nummer 1 van de wereld leidt met een voorsprong van 4 slagen. 10 spelers lagen bij het begin van de ronde in dezelfde of op 1 slag, maar Johnson overklaste hen in elk facet van het spel. Johnson evenaart het record van 16 onder par na 54 holes van Jordan Spieth. Achter de Amerikaan troepen de Zuid-Koreaan Im Sung-jae (68), de Mexicaan Abraham Ancer (69) en de Australiër Cameron Smith (69) samen op de 2e plek op 4 slagen. Johnson won ondanks al zijn talent nog maar 1 major: de US Open in 2016. Vorig jaar eindigde hij 2e in Augusta achter Tiger Woods. Tiger Woods begon zijn 3e ronde met 4 slagen achterstand, maar met een dag van 72 staat de titelverdediger nu 11 slagen in het krijt. Weg een 6e Masters-titel. Ook de Spanjaard John Rahm ligt uit titelkoers. Hij stond samen met Johnson nog op kop halverwege het toernooi, maar de nummer 2 van de wereld liet een dubbele bogey noteren op hole 8. Hij herstelde zich nog, maar met 72 slagen ligt hij toch ook al 7 slagen achter. .