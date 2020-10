17:00 17 uur . "Vandaag was het met de wind die af en toe opflakkerde een beetje moeilijker dan gisteren", vertelde Detry. "Zoals ik gisteren al zei komt het erop aan om de fairways en de greens te raken. Ik heb een vrij gemiddelde start genomen en miste twee korte putts op de holes een en twee." "Maar ik ben blij dat ik reageerde met vier birdies. Op de laatste vier of vijf holes speel je in de wind wat niet gemakkelijk was. Op hole vijftien miste ik een korte parputt, maar op de laatste twee holes kon ik na een sterke ijzerslag en een goede drive nog twee birdies op mijn kaart schrijven." . "Vandaag was het met de wind die af en toe opflakkerde een beetje moeilijker dan gisteren", vertelde Detry. "Zoals ik gisteren al zei komt het erop aan om de fairways en de greens te raken. Ik heb een vrij gemiddelde start genomen en miste twee korte putts op de holes een en twee."

16:47 16 uur 47. Detry blijft opschuiven. Thomas Detry heeft na een sterke derde ronde de leidersplaats in het vizier in Cyprus. De Belg staat op een gedeelde tweede plaats, op een slag van leider Jamie Donaldson. Vandaag had Detry 67 slagen nodig voor zijn rondje: 6 birdies en 2 bogey's. Nicolas Colsaerts presteert minder sterk. Hij sluit dag drie af op plaats 67. . Detry blijft opschuiven Thomas Detry heeft na een sterke derde ronde de leidersplaats in het vizier in Cyprus. De Belg staat op een gedeelde tweede plaats, op een slag van leider Jamie Donaldson. Vandaag had Detry 67 slagen nodig voor zijn rondje: 6 birdies en 2 bogey's.

31-10-2020 31-10-2020.

17:52 17 uur 52. Leiders kunnen ronde niet afwerken door duisternis. De Engelsman Armitrage en de Welshman Donaldson leiden voorlopig in Cyprus met een score van -11. Beide heren moesten wel op enkele holes van het einde hun speelronde staken door de invallende duisternis op het eiland. Zij moeten morgenochtend hun resterende holes afwerken. . Leiders kunnen ronde niet afwerken door duisternis De Engelsman Armitrage en de Welshman Donaldson leiden voorlopig in Cyprus met een score van -11. Beide heren moesten wel op enkele holes van het einde hun speelronde staken door de invallende duisternis op het eiland. Zij moeten morgenochtend hun resterende holes afwerken.

17:47 17 uur 47. Ook sterke Detry op dag 2. Thomas Detry is goed op dreef op de Cyrpus Open. Onze landgenoot presteerde gisteren al goed en ging vandaag - bij zonsondergang - opnieuw vier slagen onder par. Met een score van -9 staat hij voorlopig zesde. Nicolas Colsaerts acteert voorlopig onopvallend: hij staat met een totaal van -3 op een 62e plaats. . Ook sterke Detry op dag 2 Thomas Detry is goed op dreef op de Cyrpus Open. Onze landgenoot presteerde gisteren al goed en ging vandaag - bij zonsondergang - opnieuw vier slagen onder par. Met een score van -9 staat hij voorlopig zesde. Nicolas Colsaerts acteert voorlopig onopvallend: hij staat met een totaal van -3 op een 62e plaats.

30-10-2020 30-10-2020.

18:41 18 uur 41. Detry in top 10. Thomas Detry is goed begonnen aan de Cyprus Open. Op zijn eerste 5 holes putte hij vier birdies weg. Nadien liet hij ook nog een birdie op de dertiende hole noteren. Nicolas Colsaerts legde zijn rondje af in 69 slagen en staat daarmee op plaats 43. . Detry in top 10 Thomas Detry is goed begonnen aan de Cyprus Open. Op zijn eerste 5 holes putte hij vier birdies weg. Nadien liet hij ook nog een birdie op de dertiende hole noteren. Nicolas Colsaerts legde zijn rondje af in 69 slagen en staat daarmee op plaats 43.

29-10-2020 29-10-2020.