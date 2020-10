De Engelsman Armitrage en de Welshman Donaldson leiden voorlopig in Cyprus met een score van -11. Beide heren moesten wel op enkele holes van het einde hun speelronde staken door de invallende duisternis op het eiland. Zij moeten morgenochtend hun resterende holes afwerken.

17 uur 52. Leiders kunnen ronde niet afwerken door duisternis. De Engelsman Armitrage en de Welshman Donaldson leiden voorlopig in Cyprus met een score van -11. Beide heren moesten wel op enkele holes van het einde hun speelronde staken door de invallende duisternis op het eiland. Zij moeten morgenochtend hun resterende holes afwerken. .

Thomas Detry is goed op dreef op de Cyrpus Open. Onze landgenoot presteerde gisteren al goed en ging vandaag - bij zonsondergang - opnieuw vier slagen onder par. Met een score van -9 staat hij voorlopig zesde. Nicolas Colsaerts acteert voorlopig onopvallend: hij staat met een totaal van -3 op een 62e plaats.

17 uur 47. Ook sterke Detry op dag 2. Thomas Detry is goed op dreef op de Cyrpus Open. Onze landgenoot presteerde gisteren al goed en ging vandaag - bij zonsondergang - opnieuw vier slagen onder par. Met een score van -9 staat hij voorlopig zesde. Nicolas Colsaerts acteert voorlopig onopvallend: hij staat met een totaal van -3 op een 62e plaats. .

18:41

18 uur 41. Detry in top 10. Thomas Detry is goed begonnen aan de Cyprus Open. Op zijn eerste 5 holes putte hij vier birdies weg. Nadien liet hij ook nog een birdie op de dertiende hole noteren. Nicolas Colsaerts legde zijn rondje af in 69 slagen en staat daarmee op plaats 43. .