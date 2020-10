19 uur 48. Pieters en Detry op plaats 45. Zowel Thomas Pieters als Thomas Detry hebben de cut wel gehaald op het prestigieuze toernooi in Wentworth. Pieters moest 2 bogeys op zijn kaart schrijven, maar zette daar 3 birdies tegenover op par 5 holes. Thomas Detry leek op weg naar de uitgang, maar dankzij 3 birdies in zijn laatste 5 holes haalde hij toch het weekend. Pieters en Detry speelden samen op de eerste dagen en dat mogen ze ook zaterdag doen. .

Matthew Fitzpatrick was op dreef in Wentworth

Matthew Fitzpatrick was op dreef in Wentworth. 19 uur 46.

16:57

16 uur 57. Colsaerts, Detry in Pieters in de Wentworth Club. De Belgische golfspelers Nicolas Colsaerts, Thomas Detry en Thomas Pieters zijn neergestreken in de Wentworth Club, een van de beroemdste golfclubs van Engeland. Daar nemen ze deze week deel aan de BMW PGA Championship. Het toernooi is niet te verwarren met de PGA Championship, een van de 4 majors. Dat toernooi vindt in de Verenigde Staten plaats. .