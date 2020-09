22:50

22 uur 50. Reed opent met hole-in-one op hole 7, Zalatoris volgt zijn voorbeeld. Widget Foot staat bekend als een aartsmoeilijke baan, maar toch opende Patrick Reed zijn US Open met een hole-in-one op hole 7. De Amerikaan sloeg er niet naast: 1 slag, 1 bots en mooi met een boogje in het kuipje. Maar dat was nog niet genoeg voor dag 1, de golfgoden tartten het lot. Zijn landgenoot Will Zalatoris deed Reed achterna. "What's going on?", stuurde de organisatie een tweet de wereld in. Want met Steven Stricker en Matthew Wolff waren er ook nog 2 bijna-aces op hole 7. Bekijk de slagen hieronder. .