06:29

06 uur 29. Thomas Pieters is knap 2e. Thomas Pieters heeft een uitstekende start gemaakt op de US Open, een van de 4 Majors. Na de 1e dag in Winged Foot prijkt Pieters op een gedeelde 2e plaats, op 1 slag van leider Justin Thomas. Onze landgenoot sloeg 5 birdies en moest ook 1 bogey op zijn scorekaart schrijven. Voor Pieters, die recent vader werd van een dochtertje, is de US Open zijn eerste toernooi in maanden. "Door de geboorte van mijn dochter heb ik minder kunnen trainen, maar mentaal ben ik bevrijd. Ik ben altijd heel perfectionistisch, maar nu jaag ik me niet langer op op de golfbaan", zegt Pieters. Thomas Pieters is overigens niet de enige Belg op de US Open. Ook Thomas Detry neemt voor het eerst deel aan een Major. Na de eerste dag staat Detry op een gedeelde 33e plaats. Hij had voor de 1e ronde één slag meer nodig dan de par van de baan. Detry sloeg twee birdies, maar ook een bogey en een double bogey (op hole 1). .