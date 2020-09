06:51 06 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

Hudson Swafford gaat met de bloemen lopen. Met zijn totaalscore van 281 slagen, 7 onder par, telt Detry in de eindafrekening 11 slagen meer dan Hudson Swafford, die zich de beste toonde. Voor de 33-jarige Amerikaan is het zijn tweede overwinning op het PGA Tour golfcircuit nadat hij in 2017 de CareerBuilder Challenge op zijn palmares geschreven had. In de eindstand deed Swafford een slag beter dan zijn landgenoot Tyler McCumber.



Goed begin krijgt geen vervolg. De 27-jarige Detry begon sterk aan zijn slotakkoord. Zo klom hij aanvankelijk naar een gedeelde 10e plaats nadat hij op de eerste zeven holes vier birdies liet optekenen, waartegen hij een keer in de fout ging. Op de tweede parcourshelft liet Detry het echter afweten en moest hij vier bogeys incasseren, waarna hij op de laatste hole nog een birdie in de cup zag verdwijnen. Met rijn ronde van par zakte Detry van de 24e naar de 33e plaats.



Detry verliest terrein. Met een derde ronde van 72 slagen heeft Thomas Detry 9 plaatsen moeten inleveren op de Corales golfbaan in Punta Cana. Detry moest op de vijfde en zesde hole een bogey op zijn kaart schrijven. Met birdies op de holes zeven, twaalf en veertien dook hij onder par, maar op de 16e hole ging hij in de fout en zo kwam de 27-jarige Brusselaar uit op 72 slagen. Met zijn totaalscore van 209 slagen zakte hij van de 15e naar de 24e stek. In de tussenstand telt hij 10 slagen meer dan de Amerikaan Adam Long.

