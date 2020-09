10:28

10 uur 28. Detry haalt cut als 15e. Na een eerste ronde in 68 slagen heeft Thomas Detry op dag twee in de Dominicaanse Republiek twee dagen winst geboekt. Detry, die op de tweede parcourshelft van start ging, putte op zijn eerste negen holes drie birdies weg. Zijn laatste negen holes werkte hij in par af en dit na twee birdies en twee bogeys. Met zijn totaalscore van 137 slagen, zeven onder par, telt de 27-jarige Brusselaar vijf slagen meer dan de Amerikaan Hudson Swafford, die alleen aan de leiding staat. .