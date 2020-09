Historisch: twee Belgen halen de cut op de US Open

08:59 08 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

Exit Woods. Voormalige winnaars zoals Tiger Woods (2000, 2002 en 2008), Graeme McDowell (2010), Justin Rose (2013), Martin Kaymer (2014), Jordan Spieth (2015) en Gary Woodland, de regerende kampioen, konden zich niet plaatsen voor de finaleronden van deze US Open.

08:57 08 uur 57. Detry in mooi gezelschap. Thomas Detry deed met een ronde van 72 slagen, na 2 birdies en 4 bogeys, 2 slagen beter dan Pieters. De 27-jarige nummer 80 op de wereldgolfranglijst maakt 11 plaatsen winst en sluit met een totaalscore van 143 slagen dag 2 af op de 22e plaats. Detry deelt die positie met onder meer de Amerikaan Dustin Johnson, de nummer 1 van de wereld, die zich in 2016 de beste toonde en de Noord-Ier Rory McIlroy, de nummer 4 van de wereld, die de US Open in 2011 won.



De 27-jarige nummer 80 op de wereldgolfranglijst maakt 11 plaatsen winst en sluit met een totaalscore van 143 slagen dag 2 af op de 22e plaats.



Detry deelt die positie met onder meer de Amerikaan Dustin Johnson, de nummer 1 van de wereld, die zich in 2016 de beste toonde en de Noord-Ier Rory McIlroy, de nummer 4 van de wereld, die de US Open in 2011 won.

08:54 08 uur 54. Pieters van 2 naar 7. Pieters, na de eerste ronde op de 2e positie, begon zeer goed aan zijn tweede ronde, met birdies op holes 1 en 5, die hem de leidersplaats opleverden. Op de tweede parcourshelft van de veeleisende Winged Foot-golfbaan liep het echter fout. Zo moest Pieters 6 bogeys op de laatste 9 holes incasseren. De nummer 77 van de wereld tuimelde uit de top 10, maar net als voor een pak andere toppers werd de tweede ronde, door de wind die het spelen een pak moeilijker maakte dan tijdens de eerste ronde, een lijdensweg. Pieters kon ondanks zijn ronde van 74 slagen de schade enigszins beperken en telt nu 4 slagen meer dan de Amerikaan Patrick Reed, The Masters-kampioen van 2018, die met een ronde van 70 slagen de leiding overnam en 1 slag minder telt dan zijn landgenoot Bryson DeChambeau. Laatstgenoemde zette met een ronde van 68 slagen, twee onder par, de beste score van de dag neer. Slechts drie spelers noteerden een ronde onder par.



Op de tweede parcourshelft van de veeleisende Winged Foot-golfbaan liep het echter fout. Zo moest Pieters 6 bogeys op de laatste 9 holes incasseren. De nummer 77 van de wereld tuimelde uit de top 10, maar net als voor een pak andere toppers werd de tweede ronde, door de wind die het spelen een pak moeilijker maakte dan tijdens de eerste ronde, een lijdensweg.



Pieters kon ondanks zijn ronde van 74 slagen de schade enigszins beperken en telt nu 4 slagen meer dan de Amerikaan Patrick Reed, The Masters-kampioen van 2018, die met een ronde van 70 slagen de leiding overnam en 1 slag minder telt dan zijn landgenoot Bryson DeChambeau. Laatstgenoemde zette met een ronde van 68 slagen, twee onder par, de beste score van de dag neer. Slechts drie spelers noteerden een ronde onder par.

08:53 08 uur 53. 2 Belgen halen de cut! De Belgen op de US Open hebben een stukje golfgeschiedenis geschreven. Thomas Pieters en Thomas Detry hebben allebei de cut gehaald. Nooit eerder had een landgenoot zich kunnen plaatsen voor de eindfase van dit toptoernooi.

19-09-2020 19-09-2020.

06:29 06 uur 29. Thomas Pieters is knap 2e. Thomas Pieters heeft een uitstekende start gemaakt op de US Open, een van de 4 Majors. Na de 1e dag in Winged Foot prijkt Pieters op een gedeelde 2e plaats, op 1 slag van leider Justin Thomas. Onze landgenoot sloeg 5 birdies en moest ook 1 bogey op zijn scorekaart schrijven. Voor Pieters, die recent vader werd van een dochtertje, is de US Open zijn eerste toernooi in maanden. "Door de geboorte van mijn dochter heb ik minder kunnen trainen, maar mentaal ben ik bevrijd. Ik ben altijd heel perfectionistisch, maar nu jaag ik me niet langer op op de golfbaan", zegt Pieters. Thomas Pieters is overigens niet de enige Belg op de US Open. Ook Thomas Detry neemt voor het eerst deel aan een Major. Na de eerste dag staat Detry op een gedeelde 33e plaats. Hij had voor de 1e ronde één slag meer nodig dan de par van de baan. Detry sloeg twee birdies, maar ook een bogey en een double bogey (op hole 1).

Voor Pieters, die recent vader werd van een dochtertje, is de US Open zijn eerste toernooi in maanden. "Door de geboorte van mijn dochter heb ik minder kunnen trainen, maar mentaal ben ik bevrijd. Ik ben altijd heel perfectionistisch, maar nu jaag ik me niet langer op op de golfbaan", zegt Pieters.

Thomas Pieters is overigens niet de enige Belg op de US Open. Ook Thomas Detry neemt voor het eerst deel aan een Major. Na de eerste dag staat Detry op een gedeelde 33e plaats. Hij had voor de 1e ronde één slag meer nodig dan de par van de baan. Detry sloeg twee birdies, maar ook een bogey en een double bogey (op hole 1).

18-09-2020 18-09-2020.

22:50 22 uur 50. Reed opent met hole-in-one op hole 7, Zalatoris volgt zijn voorbeeld. Widget Foot staat bekend als een aartsmoeilijke baan, maar toch opende Patrick Reed zijn US Open met een hole-in-one op hole 7. De Amerikaan sloeg er niet naast: 1 slag, 1 bots en mooi met een boogje in het kuipje. Maar dat was nog niet genoeg voor dag 1, de golfgoden tartten het lot. Zijn landgenoot Will Zalatoris deed Reed achterna. "What's going on?", stuurde de organisatie een tweet de wereld in. Want met Steven Stricker en Matthew Wolff waren er ook nog 2 bijna-aces op hole 7. Bekijk de slagen hieronder.



Maar dat was nog niet genoeg voor dag 1, de golfgoden tartten het lot. Zijn landgenoot Will Zalatoris deed Reed achterna. "What's going on?", stuurde de organisatie een tweet de wereld in. Want met Steven Stricker en Matthew Wolff waren er ook nog 2 bijna-aces op hole 7. Bekijk de slagen hieronder.