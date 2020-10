Colsaerts en Detry parkeren allebei op 30e plaats op Scottish Open

20:25

20 uur 25. Rai wint na play-off, twee Belgen op plaats 30. Nicolas Colsaerts en Thomas Detry zijn op een gedeelde 30e plaats geëindigd op de Scottish Open. Beide Belgen eindigden met een totaal van 281 slagen, drie onder par. Colsaerts had voor zijn laatste ronde 71 slagen nodig. Detry, die zaterdag na een slechte derde ronde in 77 slagen naar de 63e plaats was gezakt, liet zondag met 64 slagen de beste ronde van alle deelnemers noteren. De 27-jarige Brusselaar sloeg negen birdies en moest slechts twee bogeys op zijn kaart schrijven. Aaron Rai won het toernooi na een play-off tegen zijn landgenoot Tommy Fleetwood. Beide Engelsmannen waren met 273 slagen geëindigd. De 25-jarige Rai werkte het eerste extra hole af in par, Fleetwood had er een slag meer voor nodig. .