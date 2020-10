21:20

21 uur 20. Mindere dag voor Nicolas Colsaerts en Thomas Detry. Nicolas Colsaerts en Thomas Detry hebben terrein moeten prijsgeven. Colsaerts beperkte de schade met een ronde in 72 slagen, Detry ging de mist in met 77 stuks. In de tussenstand vindt Colsaerts zichzelf terug op een gedeelde 22e plaats. Detry zakt naar 63. De Engelsman Robert Rock staat alleen aan de leiding. Hij had in 3 dagen 6 slagen minder nodig dan Colsaerts. .