Colsaerts (19e) en Detry (41e) halen cut in Scottish Open, Pieters niet

Colsaerts verloor wel wat terrein. Na een 2e ronde in 70 slagen, 1 onder par, zakte hij van de 14e naar de 19e stek. Met een totaal van 138, 4 onder, volgt hij op 11 slagen van de Australische leider Lucas Herbert. Detry bracht met een ronde in 69 slagen zijn totaal op 140 en klom van de 55e naar de 41e plaats op. Pieters eindigde met 143 slagen op de 75e plaats.

22 uur 25. Colsaerts zakt naar 19, Detry klimt naar 41. Colsaerts verloor wel wat terrein. Na een 2e ronde in 70 slagen, 1 onder par, zakte hij van de 14e naar de 19e stek. Met een totaal van 138, 4 onder, volgt hij op 11 slagen van de Australische leider Lucas Herbert. Detry bracht met een ronde in 69 slagen zijn totaal op 140 en klom van de 55e naar de 41e plaats op. Pieters eindigde met 143 slagen op de 75e plaats. .

21:56

21 uur 56. Nicolas Colsaerts is beste Belg na 1e ronde. Nicolas Colsaerts putte op zijn eerste 9 holes 2 birdies weg waartegen hij twee keer in de fout ging. Hij zag op de tweede parcourshelft nog drie birdies in de cup verdwijnen wat hem een gedeelde 14e plaats opleverde. In de tussenstand telt Colsaerts zes slagen meer dan de 47-jarige Engelsman Lee Westwood die een foutloze ronde neerzette van 62 slagen, negen onder par. .