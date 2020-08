20:00

20 uur . Twee spelers naar huis door corona. Ook in de golfbubbel is nu corona opgedoken. Alex Levy en Romain Wattel werden op de eerste dag van het toernooi in Wales naar huis gestuurd. Levy legde een positieve coronatest af. Wattel niet, maar hij had wel nauw contact met Levy en werd daarom ook gevraagd het toernooi te verlaten. .