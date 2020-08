20:32 20 uur 32. Pieters zakt weg op slotdag. Thomas Pieters heeft zijn 4e plaats niet kunnen vasthouden in Wales. Voor zijn laatste ronde had hij 72 slagen, één over par, nodig. Daardoor strandde Pieters op de 15e plaats op 6 slagen van winnaar Romain Langasque. Nicolas Colsaerts eindigde na een laatste ronde in 71 slagen (par) met 287 slagen op de 53e plaats. . Pieters zakt weg op slotdag Thomas Pieters heeft zijn 4e plaats niet kunnen vasthouden in Wales. Voor zijn laatste ronde had hij 72 slagen, één over par, nodig. Daardoor strandde Pieters op de 15e plaats op 6 slagen van winnaar Romain Langasque.



Nicolas Colsaerts eindigde na een laatste ronde in 71 slagen (par) met 287 slagen op de 53e plaats.

18:40 18 uur 40. Thomas Pieters rukt op naar 4e plaats. Met een derde ronde in 69 slagen, 2 onder par, heeft Thomas Pieters in Newport 10 plaatsen winst geboekt in het Wales Open golftoernooi. Met 210 slagen, 3 onder, deelt hij de vierde stek. Pieters telt met nog 18 holes te spelen 4 slagen meer dan de Schot Connor Syme. Die leidt vanaf de eerste ronde, maar moet nu de Zweed Sebastian Söderberg naast zich dulden. Nicolas Colsaerts verging het heel wat minder goed. Een ronde in 73 slagen deed hem van de 29e naar de 52e stek tuimelen.

Pieters telt met nog 18 holes te spelen 4 slagen meer dan de Schot Connor Syme. Die leidt vanaf de eerste ronde, maar moet nu de Zweed Sebastian Söderberg naast zich dulden.

Nicolas Colsaerts verging het heel wat minder goed. Een ronde in 73 slagen deed hem van de 29e naar de 52e stek tuimelen.

21:40 21 uur 40. Belgen verliezen terrein na dag 2. Thomas Pieters is na dag 2 in Wales uit de top 10 gevallen. Pieters sloeg in zijn tweede ronde 3 birdies, maar ook 4 bogeys. Daarmee eindigde hij 1 slag boven par. Met een totaal van -1 zakt hij van plek 7 naar 14. Ook Nicolas Colsaerts verloor vandaag terrein. Colsaerts bleef gisteren on par, maar slaagde daar vandaag niet in. Net zoals Pieters sloeg hij 4 bogeys en 3 birdies. Daarmee komt hij op een totaal van +1, wat hem doet postvatten op de 29e stek in de stand.

Ook Nicolas Colsaerts verloor vandaag terrein. Colsaerts bleef gisteren on par, maar slaagde daar vandaag niet in. Net zoals Pieters sloeg hij 4 bogeys en 3 birdies. Daarmee komt hij op een totaal van +1, wat hem doet postvatten op de 29e stek in de stand.

20:54 20 uur 54. Pieters in top 10. Na de eerste dag in Wales hebben we twee leiders: Jordan Smith en Connor Syme. Zij klaarden het rondje beiden in 5 onder par. De beste Belg op de openingsdag was Thomas Pieters. Hij deed het in 69 slagen, twee onder par. Hij schreef zes birdies op zijn scorekaart, maar ook twee bogey's en een dubbele bogey op hole 12. Ook Nicolas Colsaerts is na een ronde in par op weg om de cut te halen. Hij staat gedeeld 26e.

Ook Nicolas Colsaerts is na een ronde in par op weg om de cut te halen. Hij staat gedeeld 26e.

