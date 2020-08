Ook Nicolas Colsaerts verloor vandaag terrein. Colsaerts bleef gisteren on par, maar slaagde daar vandaag niet in. Net zoals Pieters sloeg hij 4 bogeys en 3 birdies. Daarmee komt hij op een totaal van +1, wat hem doet postvatten op de 29e stek in de stand.

21 uur 40. Belgen verliezen terrein na dag 2. Thomas Pieters is na dag 2 in Wales uit de top 10 gevallen. Pieters sloeg in zijn tweede ronde 3 birdies, maar ook 4 bogeys. Daarmee eindigde hij 1 slag boven par. Met een totaal van -1 zakt hij van plek 7 naar 14. Ook Nicolas Colsaerts verloor vandaag terrein. Colsaerts bleef gisteren on par, maar slaagde daar vandaag niet in. Net zoals Pieters sloeg hij 4 bogeys en 3 birdies. Daarmee komt hij op een totaal van +1, wat hem doet postvatten op de 29e stek in de stand. .

20 uur 54. Pieters in top 10. Na de eerste dag in Wales hebben we twee leiders: Jordan Smith en Connor Syme. Zij klaarden het rondje beiden in 5 onder par. De beste Belg op de openingsdag was Thomas Pieters. Hij deed het in 69 slagen, twee onder par. Hij schreef zes birdies op zijn scorekaart, maar ook twee bogey's en een dubbele bogey op hole 12. Ook Nicolas Colsaerts is na een ronde in par op weg om de cut te halen. Hij staat gedeeld 26e. .