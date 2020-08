21:35

21 uur 35. Topdag voor Pieters en Detry. Het vaderschapsverlof heeft Thomas Pieters deugd gedaan. De 28-jarige kersverse vader was ook op de tweede dag in Wales uitstekend. Met 6 birdies en 3 bogeys werkte hij zijn ronde af in 68 slagen. Hij moet wel zijn leidersplaats afstaan aan de Engelsman Sam Horsfield, die één slag beter doet. Thomas Detry is naar de derde plek geklommen. De Brusselaar heeft nog altijd geen enkele bogey op zijn scorekaart staan en volgt op twee slagen van de leider. .