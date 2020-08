21:58

21 uur 58. Detry staat 2e na dag 1. De Belgen zijn uitstekend begonnen aan de English Championship. Thomas Detry werkte zijn 1e ronde af in 7 onder par, dankzij 9 birdies en 2 bogeys. Die prestatie brengt hem op de 2e plaats. Nicolas Colsaerts moest niet veel onderdoen met 6 onder par. Op zijn puntenkaaert staan 2 eagles en 5 birdies, maar ook 1 bogey en 1 double bogey. Goed voor een gedeelde 8e plaats. De leidersplaats is na de eerste dag in handen van de Noord-Ier Cormac Sharvin (met 8 onder par). .