21 uur 35. Offday voor Detry, Colsaerts doet mee om de prijzen. Thomas Detry is na een baaldag, met onder meer een bogey (+1) en een double bogey (+2) teruggezakt naar de 43e plaats. Nicolas Colsaerts kon zich wel verbeteren. Hij sloeg 6 birdies (en ook 1 bogey) en nestelt zich in een pelotonnetje op de 4e plaats.De kloof met leider Andy Sullivan is wel al 3 slagen. De Engelsman verbeterde het baanrecord: 62 slagen voor 18 holes. .